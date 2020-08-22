Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılına 24 Ağustos'ta başlayacak
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Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılına 24 Ağustos'ta başlayacak

Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılına 24 Ağustos'ta başlayacakMİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılının 24 Ağustos Pazartesi günü mesleki gelişim programıyla başlayacağı bildirildi.

Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılına 24 Ağustos'ta başlayacak
22.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:17

Öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılına 24 Ağustos'ta başlayacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılının 24 Ağustos Pazartesi günü mesleki gelişim programıyla başlayacağı bildirildi. Bakan Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak programda ilk ders, Kovid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken okul yöneticileri ve tüm öğretmenler son hazırlıklar için okullarda olacak. Okullardaki toplantı alanlarında Kovid-19 tedbirleri konusunda gerekli tüm sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alındı. 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan mesleki çalışma programında, Kovid-19 tedbirlerinden, uzaktan eğitimle telafi programına; psikososyal destek çalışmalarından, etkinlik planlamalarına kadar pek çok başlık tüm detaylarıyla çalışılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de öğretmenlere, koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacağı bir video konferans verecek. 

'BAKAN SELÇUK AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPACAK'Bakan Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak olan mesleki çalışma programında, TSE iş birliğinde hazırlanan 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nun uygulanması, okul yöneticisi-öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum öncelikli gündem başlığı olacak. 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşamasında en ince ayrıntısına kadar uygulamalı bir şekilde ele alınacak. 18 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK'

Yeni eğitim öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik hazırlanan 'Tamamlayıcı Eğitim Programı'nın uygulama süreci ve psiko-sosyal destek çalışmaları mesleki çalışma programının ana başlıkları arasında. Okul yöneticileri ve öğretmenler, uygulanacak  'Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı' hakkında rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar tarafından bilgilendirilecek. Mesleki Çalışma Programı kapsamında, dünya çapında başarılı çalışmalara imza atan eğitimci bilim insanı Prof. Dr. Selçuk Şirin de EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

ANKARA, - 


Kaynak: DHA

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