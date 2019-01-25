Öğretmenler Yarıyıl Tatilinde Gönüllü Eğitim Görüyor

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünün, kendilerini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında öğretmenler, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından farklı alanlarda uzmanlaşan meslektaşlarından eğitim alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Samsun Akademi Eğitimi" adıyla başlatılan proje kapsamında kentte görev yapan 1200 öğretmen, yarıyıl tatilinde 27 kategoride 44 atölye çalışmasına katılıyor.

Açılan kurslarda öğretmenler, temel kodlamaya giriş, zeka oyunları, proje yazma yöntem ve teknikleri, oryantring, photoshop gibi çeşitli alanlarda gönüllü eğitim görüyor.

Atölye çalışmalarına farklı illerde görev yapan istekli öğretmenler de katılabiliyor.

Eğitim, yarıyıl tatili süresince devam edecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyetleri ve projelerinin belirli bir zaman dilimiyle sınırlandırılmadığını, yarıyıl tatilinde bile çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda yarıyıl tatilinde, "Öğretmen paylaşım günleri" temasıyla çalışma başlattıklarına işaret eden Esen, "Master yapmış, doktorası olan, özel yeterliliğe sahip öğretmenlerimizle bu becerileri kazanmak isteyen öğretmenlerimizi buluşturarak hem mesleki kaynaşmayı hem de yeni beceriler kazanmak isteyen öğretmenlerimize katkı sağlıyoruz." dedi.

Yarıyıl tatili döneminde öğretmenlerin çalışmalara gönüllü katılımının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Esen, verilen eğitimlerin de öğretmenlerden alınan taleplere göre oluşturulduğunu anlattı.

Bitlis'te öğretmenlik yapan ve çalışmalara katılmak için Samsun'a gelen Kübra Öncül, derslerin içeriğinin hepsinin günlük hayatta işlerine yarayacak konulardan oluştuğunu belirtti.

Öğretmen arkadaşlarına "Zeka Oyunları" eğitimi veren sınıf öğretmeni Uğur Alaman da zeka geliştirme oyunlarının öğrencilerin eğitim hayatlarındaki önemine değindi.

Dünyanın durumuna göre eğitimin de değiştiğine inandıklarını dile getiren Alaman, şunları söyledi:

"Çünkü eğitim verdiğimiz öğrenciler farklı bir dünyaya alışmak zorundalar. Bizler de öğretmenler olarak yeni dünyanın ihtiyaçlarına karşılık vermek adına bazı nitelikleri öğretmenlerimize aktarmak istiyoruz. Bu yeniliklerden haberdar olmak için öğretmen arkadaşlarımız gönüllü olarak atölyelere katıldı. Ben de öğretmenlerimize yardımcı olmaktan dolayı mutluyum."

Öte yandan Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünce geçen yıl düzenlenen eğitim programları kapsamında açılan 372 kursa 6 bin 800 öğretmen katıldı.

Kaynak: AA