Öğretmenler ve Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Seferber Oldu

Çorum'da Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri kış mevsiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için seferber oldu.

Okul öğretmenlerinin öncülüğünde "Onlar bize emanet" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında öğretmenler, öğrenciler ve velilerinde destekleriyle sokak hayvanları için 1 ton yem ve mama alındı. Okul öğrencileri pet şişelerden yaptıkları kaplar yem doldurarak okul çevresinde bulunan parklar ve ağaçlara astı.

Proje hakkında bilgi veren Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Müdürü Muharrem Olukçu, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sokak hayvanlarını düşünen okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından bir kampanya başlatıldığını belirterek, "Okulda toplanan bağışlarla birlikte 1 ton yem aldılar. Ayrıca kuşlar içinde pet şişelerden yemlikler yaparak çevredeki ağaçlara asılarak kuşlarında aç kalmaması için böyle bir proje başlattılar. Bu duyarlı davranışlarından dolayı öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Okul öğrencilerinden Yaren keçeli, kış mevsimi olduğu için sokak hayvanlarını düşünerek kuşlara yuvalar yaptıklarını söyledi.

İrem Kabasakal adlı öğrenci ise, pet şişelerden kuşlara yuva yapma fikrini kendilerine öğretmenlerinin söylediğini kaydederek, "Bu sayede kuşlar hem yuva bulmuş olacak hem de rahatça yemlerini yiyebilecekler. Kış şartları onları zorluyor. Onların artık yuvası ve yiyecek yemleri var. İnşallah başka insanlarda yapar. Tabi bunu yaparken ağaçlara zarar vermesinler" ifadelerini kullandı.

Nehir Ilıman adlı öğrenci ise, insanlar gibi hayvanlarında yaşam hakkının bulunduğunu ifade ederek, "Biliyorsunuz dünyada insanlar ve hayvanlar ölüyor. Bence her ağaca bunlardan asılsa kuşlar daha rahat yaşayabilir. Herkes bunu yapabilir. Evinin bahçesindeki ağaçlara herkes sokak hayvanları için yem bırakabilir" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA