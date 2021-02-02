Öğretmenler ve öğrenciler aşı olacak mı? Öğretmenler ve öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim açıklaması geldikten sonra kafalarda soru işareti oluştu. 'Öğretmenler ve öğrenciler aşı olacak mı?' sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Peki, Öğretmenler ve öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Öğretmenler ve öğrenciler aşı olacak mı? Ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim açıklaması geldikten sonra kafalarda soru işareti oluştu. 'Öğretmenler ve öğrenciler aşı olacak mı?' sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Peki, Öğretmenler ve öğrenciler aşı olmak zorunda mı? Öğretmenler ve öğrenciler aşı olacak mı? Ne zaman olacak? İşte detaylar haberimizde...

ÖĞRETMENLER AŞI OLACAK MI?

Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

ÖĞRENCİLER AŞI OLACAK MI?

Öğrencilerin aşı olup olmaması hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ÖĞRETMENLER AŞI OLMAK ZORUNDA MI, KAÇINCI AŞAMADA NE ZAMAN AŞI OLACAKLAR?

Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL