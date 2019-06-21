Öğretmenler ve çocukları taşıyan midibüs devrildi: 17 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğretmenleri ve çocukları taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Honaz Milli Parkı'nda düzenlenen "Doğada Öğreniyorum" etkinliğine katılan Hürriyet Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Adnan Er yönetimindeki 20 S 0655 plakalı servis midibüsü, dönüş yolunda Cankurtaran Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile 14 öğretmen ve 2 çocuk kurtarma ekiplerince devrilen araçtan çıkartıldı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5 yaşındaki Gülsüm Berru Duru'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA