Öğretmenler vatandaşları sahura manilerle kaldırdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir grup öğretmen, vatandaşları sahura davul eşliğinde söyledikleri manilerle kaldırdı.

İlçedeki çeşitli okullarda görev yapan 8 edebiyat öğretmeni, geleneklerin yaşatılması amacıyla kaleme aldıkları manileri, davul eşliğinde seslendirerek vatandaşları sahura uyandırdı.

Aydınlık Mahallesi'nden başladıkları sahur manilerine, sekiz mahalleyi dolaşarak devam eden öğretmenlere eşlik eden yeniçeri kıyafetli öğrenciler de vatandaşlara şerbet, kömbe ve lokum ikramında bulundu.

Edebiyat öğretmeni Hakan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayını uğurlamanın hüznünü yaşadıklarını belirterek, çocukların davul sesinin yanı sıra mani de dinlemesini istediklerini söyledi.

Vatandaşlar da geleneklerin yaşatılması açısından etkinliği desteklerini belirtti.

Kaynak: AA