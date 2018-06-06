Öğretmenler Sokak Hayvanlarına Duyarsız Kalmadı

Samsun Bafra İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için okul duvarına su kapları yerleştirdi.

Okul Müdürü Şerafettin Çakır ile birlikte Beden Eğitimi öğretmeni Oktay Karaca ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Nureddin Çelenk sıcaklıkların artmasıyla birlikte sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını gidermek için okulun duvarına şu kapları yerleştirdi. Yerleştirdikleri kaplara vatandaşların zarar vermemesi için okul duvarına "Sokak hayvanları içindir", "Lütfen zarar vermeyiniz", "Hayvanların uyuz hastalığının sebebi susuzluktur" yazıları ile uyarılarda bulunarak vatandaşları sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaya davet ettiler. - SAMSUN