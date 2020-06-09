Öğretmenler, sokağa çıkmayan öğrencilere kitap dağıtıyor
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Öğretmenler, sokağa çıkmayan öğrencilere kitap dağıtıyor

Iğdır'da öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan öğrencilerine evlerinde ziyarette bulunarak, hikaye kitabı dağıtıyor.

09.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:40

Iğdır'da öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan öğrencilerine evlerinde ziyarette bulunarak, hikaye kitabı dağıtıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Valilik ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) desteğiyle hayata geçirdiği "Iğdır Okuyor Hedef Büyüyor" projesi kapsamında toplanan 10 bin kitap, öğretmenler tarafından öğrencilere ulaştırılıyor.

Öğrencilere ayrıca Valiliğin temin ettiği maske ile internet paketi hediye ediliyor.

Vali Enver Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin, salgın sürecinde derslerine uzaktan eğitimle devam eden çocukların kişisel gelişimine katkı sunacağını belirtti.

Yaz tatilinde de kampanyayı sürdürmek istediklerini anlatan Ünlü, şöyle konuştu:

"Bu amaçla İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve beraberindeki öğretmenlerimizden oluşan Vefa Sosyal Destek gruplarımıza, öğrencilerimiz için 2 bin 100 kitabın daha teslim edilmesiyle pandemi sürecinde toplam 10 bin kitap çocuklara ulaştırılmış oldu. Kovid-19 sebebiyle derslerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam eden çocuklarımıza hem kitap hediye etmek hem de öğretmenlerimiz marifetiyle onları ziyaret etmek, gönüllerini almak, çocuklarımıza moral vermek amacıyla böyle bir farkındalık faaliyeti gerçekleştirdik."

Vali Ünlü, eğitim camiasını kampanyalarına destek vermeye davet etti.

Evinde öğretmenlerinden hikaye kitabını alan 6. sınıf öğrencisi Ayşe Abiş de kampanyada emeği geçenlere teşekkür ederek, evde kaldığı bugünlerde zamanını kitap okuyarak geçirdiğini anlattı.

Öğretmenler, sokağa çıkmayan öğrencilere kitap dağıtıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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