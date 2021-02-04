Öğretmenler sokağa çıkma yasağından muaf mı? Öğretmenlere sokağa çıkma yasağı, kısıtlaması kalktı mı?

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı ve şehir içi toplu ulaşım araçları yasağı ile ilgili açıklamalar geldi. Bu yeni kararlar öğretmen ve öğrencileri kapsıyor. Peki, Öğretmenler sokağa çıkma yasağından muaf mı? Öğretmenlere sokağa çıkma yasağı, kısıtlaması kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat itibariyle köy okullarının ve birçok anaokulu ve kreşin de yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu. 1 Mart'tan itibaren de ilkokullar ve özel eğitim okulları gibi kurumların da yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. Bununla beraberİçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı ve şehir içi toplu ulaşım araçları yasağı ile ilgili açıklamalar geldi. Bu yeni kararlar öğretmen ve öğrencileri kapsıyor. Peki, Öğretmenler sokağa çıkma yasağından muaf mı? Öğretmenlere sokağa çıkma yasağı, kısıtlaması kalktı mı?

ÖĞRETMENLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK MI?

içişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" isimli gönderdiği genelge doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygun gördüğü örgün eğitim yapabilen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, eğitim durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmek şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Bu eğitim kurumlarının 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındaki öğrencileri, öğretmenleri ve çalışanları, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanabilecek.