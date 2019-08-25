Öğretmenler, Sivrihisar ilçesini gezdi

25.08.2019 10:14

Yurt dışında Türkçe eğitimi veren 88 öğretmen, Sivrihisar ilçesini ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim için Eskişehir'de bulunan 88 öğretmen, Sivrihisar ilçesine geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivrihisar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen gezi kapsamında öğretmenler, ilçe hakkında bilgiler aldı ve tarihi mekanları ziyaret etti.

Yöresel lezzetleri de tadan öğretmenler, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA