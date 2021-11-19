Öğretmenler Şahinbey'de Moral Depoladı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Habermetre) - Belediyemiz 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler arası Voleybol turnuvası düzenledi.

Bir çok spor alanında önemli etkinlikler düzenleyen Belediyemiz yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenledi. Düzenlenen etkinlik çerçevesinde Voleybol Turnuvasına 20 okul takımından 240 öğretmen katıldı. Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Öğretmenlerimizin Emeği Ödenmez

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu öğretmenlerin emeğinin hiçbir şeyle ödenemeyeceğini belirterek, "Eğitimin merkezi olan ve özveriyle çalışan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Şahinbey'imizin en güzel mekanlarından biri olan Akkent Spor Köyü'nde voleybol turnuvası düzenledik. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi yetiştiren öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Ayrıca geçtiğimiz yıl başlattığımız ve bu yılda devam ettirdiğimiz öğretmenlerimizin 1 yıllık TÜBİTAK bilim ve teknoloji dergisi aboneliğini biz karşılayacağız. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü şimdiden kutluyorum" dedi.

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