Öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Isparta

Öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor

Öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor Sağlıkçıların 40 bin kalkanlı maske talebi üzerine eğitim camiası seferber oldu Isparta'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmenler, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla gönüllü olarak 3D...

25.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:21
Öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor

Öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor

Sağlıkçıların 40 bin kalkanlı maske talebi üzerine eğitim camiası seferber oldu

ISPARTA - Isparta'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğretmenler, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla gönüllü olarak 3D yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi üretiyor.

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de gelen yeni tip Korona virüsle fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarının virüs tehdidinden korunabilmesi için adeta tüm Türkiye seferler oldu. Bu kapsamda Isparta'da da İl Müdürlüğü koordinesinde öğretmenler tarafından 3D yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi üretimi başladı. Kalkanlı maske üretimine Isparta Gençlik Merkezi liderleri de destek veriyor. Üretimler evde gerçekleştirilirken, öğretmenler sağlık müdürlüğünün talebi üzerine 40 bin kalkanlı maskeyi yetiştirmeye çalışıyor.

Yılmaz: "Tüm okullardaki 3D yazıcıları kullanıyoruz"

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, kalkanlı maske üretimi talebinin sağlık müdürlüğüne kendilerinden gittiğini belirtti. Yılmaz, "Ülkemizin içerisinde bulunduğu korona virüs salgını durumundan kolaylıkla sıyrılabilmesi adına İl Sağlık Müdürlüğü'yle görüşerek okullarımızdaki 3D yazıcılarda kalkanlı yüz maskesi yapabileceğimizi söyledik. Sağlık Müdürlüğümüzde ilk örneğini gönderdik ve onlar da tasarıma katkı sundular. Biz de o görüşe binaen üretime başladık. İlçelerimizde dahil olmak üzere tüm okullarımızdaki 3 boyutlu yazıcılar için talimat verdik. Üretim için gerekli olan filament ve asetat ihtiyacını karşılayarak öğretmenlerimiz ev ortamlarında üretime başladılar" diye konuştu.

"40 bin maske talebi geldi"

Sağlık Müdürlüğü'nün doktorlarla yaptığı görüşme sonrasında 40 bin gibi bir talebi olduğunu ifade eden Yılmaz, günde 250-300 maske üretimini gerçekleştirmeleri durumunda istenen talebe kısa sürede yanıt verebileceklerini söyledi.

Tüzel: "Üretimi yaklaşık 2-2.5 saat sürüyor"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı kalkanlı maske üretimine Isparta Gençlik Merkezi liderleri de katkı sunuyor. Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden Furkan Tüzel, tasarımların 3 boyutlu yazıcılara yüklenmesinin ardından üretimin gerçekleştiğini belirtti. Kalkanlı maskenin üç parçadan oluştuğuna değinen Tüzel, "Üst, alt parçası ve önünde şeffaf bir madde var. Bunların montajıyla maske hazır hale geliyor. Üretimi yaklaşık 2-2.5 saat sürüyor" diye konuştu.

Öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata Haber
İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Haber
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haber
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
'Bende belirti yok' diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haber
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
Fenerbahçe'de futbolcular, teknik ekip ve personel koronavirüs testi yaptırmak için Samandıra'ya gitti
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim
Başak Demirtaş: Salgın nedeniyle Selahattin'in sağlığından çok endişeliyim
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Akgül Acun Ilıcalı Olga Kurylenko
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Gönül Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Beşiktaş Açıklama Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Öğretmenler sağlıkçılar için kalkanlı maske üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 18:53:34. #1.14#
title