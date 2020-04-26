Öğretmenler sağlıkçılar için "izole numune alma ünitesi" üretti
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Öğretmenler sağlıkçılar için "izole numune alma ünitesi" üretti

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesine sunduğu üretim desteğiyle dünya kamuoyunun gündemine gelen meslek liselerinde AR-GE çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren öğretmenler, "izole numune alma ünitesi"ni de okullardaki üretim yelpazesine katmayı başardı.

26.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:11
Öğretmenler sağlıkçılar için

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesine sunduğu üretim desteğiyle dünya kamuoyunun gündemine gelen meslek liselerinde AR-GE çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren öğretmenler, "izole numune alma ünitesi"ni de okullardaki üretim yelpazesine katmayı başardı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ülkemizin farklı noktalarında oluşturduğumuz AR-GE merkezlerinde görev yapan öğretmenlerimizden her geçen gün yeni bir müjdeli haber almanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, saha tecrübeleri ve üretim pratikleriyle farklılık oluşturan meslek lisesi öğretmenlerine sağladığı AR-GE desteğiyle okulları adeta korona virüsle mücadele sürecinin üretim üssüne dönüştürdü. Bizzat meslek lisesi öğretmenleri ve çalışanlarının alın teri ve emeğiyle 9 milyon cerrahi maske, 5 milyon litre hipoklorit dezenfektan, 120 bin litre el dezenfektanı ve 3 bin litre kolonya, 750 bin yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük/tulum üretildi ve ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı. Farklı illerde kurulan AR-GE merkezleri ile cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesi, UVC hava sterilizasyon cihazı ve video laringoskop cihazı gibi yüksek teknoloji ürünlerin üretimi başarıyla gerçekleştirilirken, bir yeni müjdeli haber de Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden geldi. Konya İl Sağlık Müdürlüğünün talebiyle harekete geçen Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, sağlık çalışanlarının korona virüsten korunmasında ve izolasyonunda büyük katkı sağlayacak "izole numune alma ünitesi" üretti. Sağlık personelinin yönlendirmeleri her aşamada dikkate alınarak, bu öneriler doğrultusunda ilerleyen AR-GE çalışmaları sonucunda hasta ile tamamen izolasyonu sağlayan numune alma ünitesi üretildi. 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki dış ünite, sigma profil ve şeffaf kırılmaz pleksiglas malzemeden üretildi. Kabin içerisine hasta ile iletişimi sağlayan ses sistemi, fan ile havalandırma sistemi ve aydınlatma sistemi monte edildi. Kabinin önüne alınan numuneleri koymak için de bir kutu yerleştirildi. Kabin, kilitli teker sistemiyle seyyar olarak da kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Meslek liselerinin Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde dünya kamuoyunun da takdirini kazanmasında en önemli rolün saha tecrübeleri ve üretim pratikleriyle beklentilere hızla cevap veren meslek lisesi öğretmenlerinde ve çalışanlarında olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ülkemizin farklı noktalarında oluşturduğumuz AR-GE merkezlerinde görev yapan öğretmenlerimizden her geçen gün yeni bir müjdeli haber almanın heyecanını yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu süreçte "Kara gün dostu mesleki eğitim" sözünün toplum hafızasında yer edinmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Selçuk, "Ülkemiz insanının sağlığı için canı pahasına gece gündüz demeden çalışan sağlıkçılarımızın gereksinimleri için 'şifa veren ele vefa' anlayışıyla üretime odaklanan tüm öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konya Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen izole numune alma ünitesi ile AR-GE merkezlerindeki üretim yelpazesine yeni bir ürün daha kazandırdıklarının altını çizen Selçuk, şunları söyledi:

"Bu süreçte 81 ilde mesleki eğitimde görev yapan mesai arkadaşlarımızın, yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin fedakarca çalışmaları her türlü takdirin ötesinde. Konya'da bu çalışmanın tüm kademelerinde görev alan meslektaşlarıma üstün gayretleri için ve tüm paydaşlarımıza katkıları için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreci başarı ile koordine eden Bakan Yardımcımız Mahmut Özer ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ekibimize yürekten teşekkür ediyorum."

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İHA

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