Öğretmenler sağlık çalışanları ve güvenli güçleri için siperlik üretiyor Muş'ta Bulanık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Muş'ta Bulanık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmenler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Okulun atölyelerinde çalışan öğretmenler, günde ortalama 20 siperlik üreterek kentteki sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine teslim ediyor.

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ve Şube Müdürü Metin Aral, atölyede üretim yapan öğretmenleri ziyaret ederek, üretilen siperliklerle ilgili okul müdürü Ali Çiçekli'den bilgi aldı.

Öğretmenlere duyarlılıklarında dolayı teşekkür eden Tunçel, "Bu çalışmalarla vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sağlık ve emniyet, jandarma ekiplerine ihtiyaç duydukları yüz koruyucu siperlikleri üretmek için çalışma başlattık. Haftada 100-120 arasında üretimimiz oluyor. Bu da ihtiyaçların önemli oranda karşılanmasını sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA