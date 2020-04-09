Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperli maskeler üretiyor
? TÜRKİYE'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları her geçen gün artıyor.
Sultangazi Belediyesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Genel Koordinatörü Merve Yıldırım, siperli maskeleri süreç devam ettiği sürece üreteceklerini belirtti. Bütün personellerinin üretme katkı verdiğini belirten Yıldırım, 'Öğrencilerimizin evde olduğu bu dönemde eğitmenlerimizle birlikte ülkemize faydalı olmak için neler yapabiliriz diye düşündük. Bu süreçte bizler için gece gündüz çalışan sağlık personellerimiz için siperli maskeler üretmeye karar verdik. Bu süreçte yedi gün yirmi dört saat elimizdeki makinalar çalışıyor. Böylelikle sürece kurumlarda bulunan güvenlik görevlilerimiz, temizlik personellerimiz ve tüm eğitmenlerimiz dahil olarak maskeleri üretiyor ve sağlık çalışanlarımıza iletiyoruz. Şu an elimizde hazır olarak 130 tane maskemiz bulunuyor ve üretime sürekli devam ediyoruz' şeklinde konuştu.
- Öğretmenler
Kaynak: DHA