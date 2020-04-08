Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor - Haberler
Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor

Eyüpsultan Belediyesi ilçede farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin öncülüğünde 'yüz siperli maske' üretimine başladı.

08.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:58
Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor

Eyüpsultan Belediyesi ilçede farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerin öncülüğünde 'yüz siperli maske' üretimine başladı. Haftalık 1000 adet üretilen yüz siperlikleri, ilçedeki sağlık kuruluşlarına ücretsiz dağıtılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Eyüpsultan'da eğitim veren 12 okul bünyesinde 3D yazıcılar kullanılarak sağlık çalışanları için haftada 1000 adet 'Yüz koruma siperi' üretiliyor. Yüz koruma siperleri, ilçedeki sağlık çalışanlarının kullanımı için ücretsiz olarak sağlık kuruluşlarına veriliyor. Ayrıca gönüllü olarak çalışan farklı branşlardaki öğretmenlerin giydikleri tulumlar da yine ilçenin meslek liselerinde gönüllü olarak dikiliyor.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN BASKILAR DEVAM EDİYOR"

Projenin mimarı Sınıf Öğretmeni Elif Koç, çalışmalar kapsamında dört farklı model geliştirdiklerini söyledi. Koç, "Gönüllü olarak olabildiğince hızlı basmaya çalıştığımız yüz koruma siperliğimiz var. 3D yazıcılarımızın bir kısmını öğretmenlerimiz kendileri yaptılar. Bir kısmını ise ilçedeki okullarımızdan temin ettik. Okullarımızdaki bilişim sınıflarında üretim yapıyoruz. Sonrasında ihtiyaç talebinde bulunan ilçemizdeki hastanelere istedikleri kadar gönderiyoruz. 4 farklı model geliştirdik. Özellikle farklı modeller yaptık ki, hastanelerden geri dönüşüm almak istedik. Hangisini daha kolay kullanıyorlar, hangileri onlar için daha kullanışlı diye tespit etmek istedik. Şuan da onlardan gelecek talebe göre o modele yoğunlaşacağız" dedi.

Çalışan tüm öğretmenlerin gönüllü olduğunun altını çizen Elif Koç, "Öğretmenlerimizin tamamı gönüllüdür. Gece gündüz demeden baskılar devam ediyor. Makineler sürekli çalışıyor. Bize destek veren ilçe milli eğitim müdürümüz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. 3D yazıcılarla plastik olan kısımları basıyoruz. Sonrasında ön kısımlara asetat kısımları yerleştiriyoruz. En sonda lastik takıyoruz. Lastiklerimizi özellikle delikli olarak aldık. Doktor veya hemşireler kendi ölçülerine göre ayarlayabilirler" şeklinde konuştu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DESTEĞİMİZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK"

"Hedefimiz haftada 1000 maske üretebilmek" diyen Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, üretimde kullanılan ham madde desteğinin belediye tarafından karşılandığını söyledi. Özer, "Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Koronavirüs salgınında bizler de devletimize milletimize nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Milli eğitim camiası olarak, okullarımızda bulunan 3D yazıcıları bir atölye ortamına taşıdık. Gönüllü öğretmenlerimizle birlikte sağlık çalışanlarımız için siperlikli yüz koruyucu maske üretiyoruz. Bu üretimi tamamen gönüllülük esasına dayanarak yapıyoruz. Hedefimiz haftada 1000 adet maske üretebilmektir. Şu anda bir kısmını teslim ettik. Bu üretimimizin ham madde desteği Eyüpsultan Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Bizler de ham maddeyi bu atölyelerde siperliğe dönüştürüp sağlık çalışanlarımıza iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARIMIZ GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI"

Çalışmalarını kendi ürettiği 3D yazıcıda yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cansu Uğurlu Karakuş, "Maskelerimizi 3D yazıcılarda üretiyoruz. Bu yazıcıyı da kendim ürettim. Tamamen gönüllü bir şekilde çalışıyoruz. Maskelerimizin üzerinde de 'para ile satılmaz' yazıyor. Sağlık çalışanlarımıza gönderiyoruz. Üzerimizdeki tulumları da yine ilçemizde bulunan meslek liselerinin bizler için gönüllü olarak diktiği tulumlardır. Yani buradaki tüm ekipmanlar tamamen gönüllülük esasına dayalı ve tamamen ücretsiz bir şekilde ulaştırılıyor" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca koronavirüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz Simge Sağın Şeyma Subaşı Levent Dörter
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Polis
Şu an buradasınız: Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 16:42:13. #1.15#
title