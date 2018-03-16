Öğretmenler Projelerine Bu Platformda Destek Bulacak

Ana okul, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin sınıflarındaki eğitim seviyesini yükseltmek için yapacakları projeleri desteklenmesi amacıyla oluşturulan Eğitim Dostları Platformu, Türkiye'nin her köşesinde gerçekleştirdiği projeler ile öğrencilerin yüzlerini güldürüyor.

Türk Rotary'si tarafından kurulan Eğitim Dostları Platformu çalışmalarına devam ediyor. Türkiye genelinde ana okul, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin, sınıflarındaki eğitim seviyesini yükseltmek için yapacakları projeleri desteklenmesi amacıyla oluşturulan platform, projelerin finansmanını sağlayacak destekçiler ve proje sahibi öğretmenleri kurumun internet sitesinde bir araya getiriliyor. Öğretmenlerle bağışçıları buluşturan platformda projesi olan öğretmenler, projelerini egitimdostlari.org sitesinde yayınlıyorlar. Siteye giren bağışçılar, istedikleri projeye; istedikleri oranda bağış yapıyorlar. Yapılan bağışlar, proje bedeline ulaşınca; istenmiş olan malzeme, satın alınıp, ilgili yerlere ulaştırılıyor.

Şu anda, Türkiye'nin her köşesinden yüzlerce proje var.

Eğitim Dostları Platformu yetkilisi Tuba Anac, gerçekleştirdikleri bazı projelerden örnek veren "Taleplere bakılırsa kitap, kalem, defter ihtiyacı gibi basit talepler. Örneğin okul A4 kağıt ihtiyacı, robot yarışması, spor kıyafeti olmayan çocuklara yardım, okullara fotokopi makinesi, okullara kütüphane, öğrencilere bot, mont gibi kışlık kıyafet yardımı gibi yüzlerce proje destekçilerini bekliyor. Mesela çocuklara matematiği sevdirmeyi aklına koymuş idealist bir öğretmenin girişimiyle, bir matematik kitabı yazarının Kars Digor'da bir mezra okulunda çocuklarla buluşturulması ya da görerek öğrenmeyi destekleyen İngilizce Sokağı, yerinde öğrenmeyi destekleyen hayvanat bahçesi ziyareti, hayatında hiç sinemaya, tiyatroya gitmemiş çocukları sinema veya tiyatro ile tanıştırmak, Zeka oyunları ya da oyuncak temini gibi hayata dokunan projeler de değerlendiriliyor. Amacımız ülkemizin ve gençlerimizin gelişiminde eğitimin öneminin farkına varılarak, Türkiye genelinde tüm çocuklarımıza eşit eğitim ve kendini geliştirme imkanları sunmak, çocuklarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi için öğretmenlerimize destek olmaktır" dedi. - İSTANBUL