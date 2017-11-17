Öğretmenler Parkı 24 Kasım'da Açılıyor

Odunpazarı Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hediyesi 'Öğretmenler Parkı' oldu.



Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yenikent Mahallesi Sinan Alaağaç Caddesi'nde 9 bin 825 metrekare alana sahip Öğretmenler Parkı'nda ıslah çalışması gerçekleştirdi. Çocuk oyun alanı, basketbol-voleybol sahası, fitness alanı, amfi alanı, serbest kürsü, satranç masaları, oturma birimleri, yürüyüş yolları ve kamelyalar yapılan Öğretmenler Parkı'nda, Odunpazarı Belediyesi geleneği haline gelen Açkıhava Kütüphanesi de bulunuyor. Park içinde yer alan çocuk oyun alanı içerisine 1 takım çocuk oyun grubu, ipli dönence ve zıp zıp konulurken, zemini ise kauçuk malzeme ile kaplandı. Alan içerisine ayrıca ekipler tarafından kum havuzu yapıldı. Öğretmenler Parkı'nda seramik ve cam sanatçısı Erem Özen tarafından tasarlanan seramik ve cam objelerden oluşan süs havuzunun yanı sıra Öğretmenler Günü'ne ithafen özel olarak tasarlanmış bir de heykel yer alıyor. - ESKİŞEHİR