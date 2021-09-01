Öğretmenler Pandemi tedbirleri doğrultusunda bilgilendirildi
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Öğretmenler Pandemi tedbirleri doğrultusunda bilgilendirildi

Öğretmenler Pandemi tedbirleri doğrultusunda bilgilendirildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından anaokulu ve ilkokul 1. Sınıf Öğretmenlerine yönelik Covid-19 hastalığı hakkında bilgilendirme semineri verildi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenliği Bürosu tarafından organize edilen Kahta İlçe Sağlık Müdürlüğü Personeli Dr. Umut Kasap Öğretmenlere Covid-19 hastalığının belirtileri ve korunma yöntemleri ile tespiti halinde uygulanması gereken adımlar hakkında bilgi verdi.

Elektronik Ortamda gerçekleşen seminerde okullarda öğretmen ve personellerin dikkat edilmesi gereken konulara değinen Dr. Umut Kasap, öğrencilerin ve personelin korunması için aşılanma oranlarının yüksek tutulması gerektiğini söyledi.

Program, öğretmenlerin soru sorması ve Dr. Umut Kasap ile İş Yeri Sağlık ve Güvenliği Uzmanı Önder Can tarafından cevaplanmasıyla sona erdi.

Kaynak: Bültenler

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