KÜTAHYA (İHA) - Öğretmenler okurlarının kitaplarını imzaladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğretmen yazarlar, okurları ile buluştu.

Tavşanlı ilçesinde görevli öğretmenler çıkarmış oldukları kitapları Tahsin Buruk caddesinde açmış oldukları stantta okurlarına imzaladılar.

Osman Said Demiryılmaz, öğretmenler olarak açtıkları stant hakkında şu bilgileri verdi, "Tavşanlılı yazarlar olarak küçük bir tanıtım yapmak istedik. Burada bugün 5 yazar birlikteyiz ancak önümüzdeki günlerde yazar öğretmen arkadaşlarla farklı etkinlikler yapmak için bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Tavşanlı şair, yazar ve sanatkarların çokça olduğu yer. Açmış olduğumuz stantta her çeşit hikayeden tutun da roman ve Tavşanlı tarihi ile ilgili yazılmış kitaplar gibi çok çeşit kitaplarımız var. Bugün aramıza katılamayan arkadaşlarımız oldu ancak onları da ileriki günlerdeki etkinliklerde aramıza dahil olacaklar."

Kitap okurlarından Celalettin Altay, "Kitap almaya gelmiştim ve ilk kez bu tür bir etkinlik ile karşılaştım. Tavşanlı'daki bütün yazarların çıkartmış olduğu kitaplar var. Çok güzel bir etkinlik olmuş" diye konuştu.