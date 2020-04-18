Öğretmenler okulun atölyesinde günde 1 ton dezenfektan üretiyor
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Zonguldak, Karabük, Kocaeli, Bolu, Güncel

Öğretmenler okulun atölyesinde günde 1 ton dezenfektan üretiyor

Kocaeli, Bolu, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

18.04.2020 16:37 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:38
Öğretmenler okulun atölyesinde günde 1 ton dezenfektan üretiyor

Kocaeli, Bolu, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Karabük

Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım personelinin bütün gayretini Kovid-19 hastalarının iyileşmesi için harcadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım personelinin 3 farklı ekip halinde toplam 62 hemşire, 26 klinik destek/temizlik personeli ile 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Fuat Gürel, sağlık çalışanlarının vatandaşların sağlıkları için kendi hayatlarından, ailelerinden, sevdiklerinden ödün vererek, gayretle, canla başla çok önemli bir görev yaptıklarını kaydetti.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kimya bölümü öğretmenleri, koronavirüsle mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine uygun olarak okulun atölyesinde günde 1 ton dezenfektan üretiyor.

Okul müdürü Yüksel Duranel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki haftadır dezenfektan ürettiklerini söyledi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son 1 haftada köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 1686 kişinin banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığını bildirdi.

Öğretmenler okulun atölyesinde günde 1 ton dezenfektan üretiyor

Kaynak: AA

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