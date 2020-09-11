Öğretmenler okullarını "emek ve sevgi" ile öğrencilerine hazırlıyor Çorum'da bir ilkokulun öğretmenleri, tadilat çalışmasına gönüllü katılarak okullarını 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim için öğrencilerine hazırlıyor.

Çorum'da bir ilkokulun öğretmenleri, tadilat çalışmasına gönüllü katılarak okullarını 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim için öğrencilerine hazırlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı yapıldı. 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim için ise kentteki birçok okulda bakım, onarım ve hijyen çalışmaları başlatıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki İsmail Kakaç İlkokulunda başlatılan çalışmalar da Müdür Ender Özcan Çakır ve 26 öğretmen tarafından gönüllü yürütülüyor.

Öğretmenler, emek ve sevgilerini katarak, boya ve onarım malzemeleriyle okulu yüz yüze eğitim için öğrencilere hazır hale getirdi.

Çalışmalar kapsamında, okulun dış demir korkuluklarından sınıflardaki dolaplara kadar tüm alanlar boyanırken, tadilat gerektiren yerler de elden geçirildi.

Yeni renkleriyle öğrencilerini ağırlamaya hazırlanan okulun sınıflarına da hijyen setleri yerleştirildi.

"26 öğretmenimiz gönüllülük esasına göre çalışıyor"

Okul Müdürü Çakır, AA muhabirine, öğretmenlerin fedakarca davranıp, tadilat çalışmasına katıldığını söyledi.

Okulların salgın dolayısıyla marttan bu yana öğrencilerinden yoksun olduğunu hatırlatan Çakır, "Okulumuzu 21 Eylül'de güvenle açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı 'Okulum Temiz Projesi' kapsamında bakım, onarım ve hijyen çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Okulun yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanması için öğretmenlerin emeğini esirgemediğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Okulumuzda boya, bakım ve hijyen çalışmalarından sonra yeniden değerlendirme yapacağız. Kalan eksiklerimizi gidermek için gayret sarf ediyoruz. Tadilat çalışmasında kullandığımız malzemeler Okul Aile Birliğince karşılandı. Öğretmen arkadaşlarımız da işçilik kısmını üstlendi. Herkes elinden ne geliyorsa yapıyor. Emeklerine sevgilerini katarak bakım onarım çalışmasına katkı sunuyorlar."

Kaynak: AA