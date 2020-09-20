Öğretmenler okulları Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere hazırlıyor
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Öğretmenler okulları Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere hazırlıyor

Gaziantep'teki okulların idareci ve öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazartesi günü açılacak olan okullara gelecek öğrencilerin sağlıklı, güvenilir ve tedbirli eğitim almaları için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Öğretmenler okulları Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilere hazırlıyor
20.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.09.2020 11:52

Gaziantep'teki okulların idareci ve öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazartesi günü açılacak olan okullara gelecek öğrencilerin sağlıklı, güvenilir ve tedbirli eğitim almaları için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Dünya ve Türkiye'yi etkisini altına alan Kovid-19 nedeniyle aşamalı şekilde açılacak ve ilk aşamada pazartesi günü 1. sınıf ile okul öncesi öğrencilerin ders başı yapacağı okullarda hazırlıklar sürüyor.

Hazırlıkların tamamlanmasında büyük katkıları olan idareci ve öğretmenler, ilgili kurumların destekleriyle okulların bahçe, toplanma ve oyun alanları, koridorlar ile sınıfların salgın tedbirlerine uygun olması için çalışmalar yapıyor.

Gönüllülük esasıyla okullarda yoğun mesai harcayan öğretmenler, velileri toplantılarda bilgilendirmenin yanı sıra ellerine aldıkları fırçalarla alanlara sosyal mesafe sembolleri çiziyor, koridor, sınıf ve sıralara uyarıcı metinler asıyor.

Öğrencileri için okulların hazır olmasına destek sağlayan ve onlarla buluşmayı sabırsızlıkla bekleyen öğretmenler, ilk zilin çalmasının ardından sağlıklı ve güvenilir bir eğitim sürecin sürdürülmesini amaçlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine, yarın okulların açılacağını, eğitime tamamen hazır olduklarını belirtti.

Öğretmenlerin velilere salgın konusunda eğitim verdiğini, okullarda çocukların salgından korunması amacıyla birçok tedbirin uygulanacağını aktaran Tepe, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz okulların hazırlanmasında önemli katkı sundular. İnşallah çok sağlıklı bir eğitim sürecine 'bismillah' diyeceğiz. Öğretmenlerimiz velilerimizi okula davet edip salgın kurallarını anlattılar. Çocuklarımız, anne ve babalarına vermiş olduğumuz bilgileri lütfen alıp uygulansın. Okula geldikleri zaman onlara özlem, hasret duyan ve onları bekleyen öğretmenleri var. Bu kurallara dört dörtlük uysunlar ki bu hasret kısa sürmesin. Okullarımız eğitim dönemlerinde açık olsun ve bu hasreti bitirelim diyoruz. Öğretmenlerimiz çocuklar, kendileri ve velilerimiz için salgın sürecinde uyulması gereken kural ve tedbirlerinin hem eğitimlerini verdiler hem de okullarımızın duvarlarına, zeminlerine, bahçelere, koridorlara, sınıf ile sıralara, oturmamaları gereken yerlere gerek çıkartma gerek afiş gerekse boyayla uyarıcı şeyler astılar."

Sosyal mesafeli oyunlar hazırlandı

Şehitkamil ilçesindeki Şehit Metin Öter İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Cennet Kiser, çocukların okullara dönmesini heyecanla beklediklerini belirtti.

Salgın sürecindeki eğitimde öğretmenlere büyük bir sorumluluğun düştüğünü vurgulayan Kiser, "Biz de bu sorumluluğu almaya hazırız. Okullarımızda pek çok önlem aldık. Öncelikle bahçelerde sosyal mesafeye uygun oyun alanları, girişte ve belli noktalarda dezenfekte noktaları oluşturuldu. Sınıflarımızda ise sosyal mesafeli sıralar ve uyarıcı görseller hazırlandı. Veliler bilgilendirildi, sosyal mesafeli oyunlar hazırlandı. Bu süreçte herkes ne yapacağını biliyor. Biz hazırız ve çocukları özlemle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahinbey ilçesindeki Kaşgarlı Mahmut İlkokulu'nda görevli okul öncesi öğretmeni Derya Yuva Kalkan da çocukların sağlığı ve güvenliği için okulları en güvenilir yer haline getirmek için öğretmenlerle çalıştıklarını söyledi.

Kalkan, "Velilerimiz tedirgin olmasınlar, gönül rahatlığıyla çocuklarını okullara gönderebilirler. Bizler işlerimizin başındayız, öğrencilerimizi hasretle bekliyoruz. Çocuklarımıza bir an önce kavuşmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Fırat Özdemir
Fırat Özdemir
AA Editörü
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