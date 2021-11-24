Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nü sözlerini yazıp klibini çektikleri şarkıyla kutladı - Haberler
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Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nü sözlerini yazıp klibini çektikleri şarkıyla kutladı

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel
Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nü sözlerini yazıp klibini çektikleri şarkıyla kutladı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki bir lisede görev yapan öğretmenler, Öğretmenler Günü dolayısıyla söz ve müziği kendilerine ait şarkıyı besteleyip seslendirdi.

SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki bir lisede görev yapan öğretmenler, Öğretmenler Günü dolayısıyla söz ve müziği kendilerine ait şarkıyı besteleyip seslendirdi.

19 Mayıs Anadolu Lisesi öğretmenleri sözlerini yazıp bestelediği "Ben Bir Öğretmenim" adlı şarkıyı seslendirirken, şarkı için kendileri tarafından çekilen görüntülerden oluşan video klip de hazırlandı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan klip, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi YouTube hesabından paylaşıldı.

Şarkının sözlerini okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Uslu yazarken, müziği ve aranjesi ise müzik öğretmeni Burak Şahin tarafından yapıldı.

Okulun farklı branşlarındaki öğretmenlerin seslendirdiği şarkının klibi, sosyal medyada beğeni kazandı.

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AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri

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