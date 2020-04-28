Öğretmenler öğrencileri için ramazanda hikaye okuyor İzmir'de Bayraklı Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerine ramazan ayı dolayısıyla sanal ortamdan hikayeler seslendiriyor.

İzmir'de Bayraklı Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerine ramazan ayı dolayısıyla sanal ortamdan hikayeler seslendiriyor.

Müzik öğretmeni Elif Göknur'un öncülüğünde gerçekleştirilen "Öğretmenlerden Çocuklarına Ramazan Öyküleri" etkinliği kapsamında her gün iftardan sonra bir öğretmenin seslendirdiği hikayeler, okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Göknur, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilerine moral vermek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çocukların bu sayede mutlu olduğunu anlatan Elif Göknur, "Yaşadığımız zor günlerde ramazanın birleştirici, paylaşımcı, huzur ve sevgi dolu enerjisinden feyz alıp okulumuz öğrencileri için moral ve motivasyon sağlamak adına etkinliğini düzenledik. Çocuklarımıza manevi değerlerimize sahip çıkmayı ve onları yaşatmayı öğretirken onların kalplerine dokunabilmeyi arzuladık. Ramazan ayı boyunca sürecek bu etkinlikle tüm öğrencilerimizin mutlu ve iyi hissetmesini umuyoruz." dedi.

Kaynak: AA