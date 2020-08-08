Öğretmenler öğrenciler için kolları sıvadı
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Öğretmenler öğrenciler için kolları sıvadı

DÜZCE (İHA) – 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda Düzce 23 Nisan İlkokulu'nda fiziki iyileştirme ve güzelleştirme çalışmaları devam ediyor.

Öğretmenler öğrenciler için kolları sıvadı
08.08.2020 09:36 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:45

DÜZCE (İHA) – 2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda Düzce 23 Nisan İlkokulu'nda fiziki iyileştirme ve güzelleştirme çalışmaları devam ediyor. Öğretmenler öğrencilerin sıralarında yenileme çalışmasını bizzat yapıyor.

Düzce 23 Nisan İlkokulu, 2023 eğitim vizyon belgesi doğrultusunda okulda fiziki iyileştirme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Öğretmenlerin destek ve katkıları ile öğrencilerin sıra ve masalarında zımpara ve boyama çalışmaları başlatıldı. Yeni normalleşme süreci ile ilgili çalışmaları tüm hızı ile sürdüren öğretmenler fiziki olarak sınıflarda da iyileştirme yapıyor. 31 Ağustos'ta okulların açılması için sabırsızlıkla bekleyen öğretmenler, çocukların yüzlerinde ki tebessüm için çalışmalarını tamamlamak için canla başla çalışıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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