Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
ABD'de, bir veli 14 yaşındaki kızı öğretmenlere saygısızlık yaptığı gerekçesiyle okula çağrıldı. 24 yıllık polis olan baba öğretmenlerin gözü önünde kızını dövdü, korkunç olaya kimse müdahale etmedi.
ABD'nin Miami şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 44 yaşındaki polis baba Raymond Rosario, 14 yaşındaki kızı öğretmenlere saygısızlık yaptığı gerekçesiyle okula çağrıldı.
KEMERLE DÖVDÜ
Öğretmenlerle görüşen baba, kızının öğretmenler odasına çağrılmasını istedi. Kız odaya girer girmez baba kızını tokatlayıp saçlarından çektikten sonra kemer ile bacaklarına vurdu.
TESLİM OLUP TUTUKLANDI
Baba, kızına şiddet uygularken odada bulunan iki öğretmenin hiç müdahale etmemeleri dikkat çekti. 24 yıllık polis olan baba soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldıktan sonra hakkında çıkan yakalama kararı sonrası polise teslim olup tutuklandı.
YORUMLAR (13)
-
Kızını dövmeyen dizini döver.Cevap Yaz 5 11 Yayından KaldırBİRİSİ: Zeka dagiyilirken nerdeydin mahlukYayından KaldırHACİYMIŞŞŞ: oğlunu insan gibi yetiştirmeyende sonrada üzülür o zaman senin zihniyetine göre ne saçma insanlarsınız ya bunu yazacağına evlatlarınızı güzel yetiştirin diyebilirsin2 Yayından Kaldır
-
babaya ne cezası veriliyor ödüllendirilmesi lazım bu işler başka türlü olmazCevap Yaz 6 12 Yayından Kaldır
-
Yere tukurmek ozgurlukse, ozguruz ikimiz de :)Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır