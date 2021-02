Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Bakan Selçuk öğretmenlerin Covid-19 aşı tarihini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Gödekli İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç töreninde, ilk ders zilini çaldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk öğretmenlere yapılacak korona virüs aşısı hakkında da konuştu. Peki, Öğretmenlere aşı ne zaman vurulacak? İşte açıklanan tarih...

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk yüz yüze eğitime geçilmesiyle öğretmenlerin de en yakın zamanda aşılanacağını açıkladı. Bakan Selçuk "Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMENLERE AŞI ZORUNLU MU?

Aşılanma sürecinde ikinci sırada toplumla teması olanlar arasına öğretmenlerin de alınmasıyla ilgili görüşlerin sorulması üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile istişarelerinin olduğunu ve bir ön mutabakatın bulunduğunu dile getirmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağına ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları anımsatarak, "Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak" ifadesini kullandı.

'GEREKLİ CİHAZI OLMAYAN ÖĞRENCİ KALMAYANA DEK TEDARİĞE DEVAM EDECEĞİZ'

Yol haritası olan '2023 Eğitim Vizyonu'nda temel ilkelerinden biri olan eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda ilerlediklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri karşılamak üzere dağıtımlarımıza hızla devam ediyoruz. Salgın son bulup yüz yüze eğitime tamamen geçtiğimizde de öğrencilerimizin EBA ile sunduğumuz içeriklerden faydalanmalarını istiyoruz. Bu sebeple uzaktan eğitim için gerekli cihazı olmayan öğrencimiz kalmayana kadar tedarik sürecini halkımızın desteğiyle sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

'HER BİR ÇOCUĞUN HAKKI İÇİN HAKKIYLA ÇALIŞAN BİR SİSTEM KURUYORUZ'

Uzaktan eğitim sürecinde en önemli çalışmanın öğrenme kayıplarını ortadan kaldırmaya yönelik bir eğitim seferberliği başlatmak olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun için her bir çocuğumuzun gereksinimine uygun olarak yapılandırdığımız 'Ulusal Destekleme Programı'nı hazırladık. Hangi çocuk derse girdi, hangisi girmedi, hangi çocuğa öğretmeni ne ödev verdi. O çocuk ödevi yaptı mı, yapmadı mı, kitap okumak için girdiği dijital sayfada kaç dakika kaldı, canlı derste kaç kere söz aldı. Biz bunların cevabını dakikalarıyla biliyoruz. Bu bilgimizden yola çıkarak çocuklarımızın ihtiyacı olan destekleme eğitimini almasını, Ulusal Destekleme Programı'ndan tam da ihtiyacı ölçüsünde yararlanmasını, varsa açığını kapatmasını; yoksa bilgisinin pekişmesini sağlayacağız. Her bir çocuğun hakkı için hakkıyla çalışan bir sistem kuruluyor ve o hak, çocuklarımıza teslim edilecek."

'OKULLAR HER YÖNDEN OLDUĞU GİBİ SAĞLIK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DA GÜVENLİ'

Dünya standartlarında hatta çok zaman bu standartların üzerinde, bir uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime geçiş sürecini yönettiklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Öğrencilerimiz için geliştirdiğimiz her çalışma gibi okulların açılışındaki önlemlerin ve aldığımız kararların; belirlenmiş ilkeler içinde, sürdürülebilir ve denetlenebilir olmasını istiyoruz. Okulların, her yönden olduğu gibi, sağlık güvenliği bakımından da güvenli olduğunu bütün vatandaşlarımızın bilmesini ve içlerinin rahat olmasını isterim. Öğrenme kayıplarının telafi edileceğini ve uzaktan eğitimin artık bizim eğitim sistemimiz içinde sağlam bir yeri olduğunun altını çizmek gerekiyor. Sürekli güncellenen ve genişleyen alt yapısı ile dünyanın en çok başvurulan eğitim platformu EBA ve 3 TRT EBA TV kanalımız her zaman açık kalacak ve yeni içeriklerle öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hizmet verecek" diye konuştu.

'EN KISA ZAMANDA HASRETİN TAMAMEN ORTADAN KALKMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Selçuk, eğitimde üstesinden gelinemeyecek hiçbir zorluk olamayacağını salgın döneminde tecrübe ettiklerini belirterek, "Sizlerle mutabakat halinde ve iş birliği içinde eğitimde üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk olmayacağını salgın sürecinde birlikte tecrübe ettik. Her bir çocuğumuz ve öğretmenimiz bizim için çok önemli. Her biri biricik, her birinin serencamı kıymetli. Onlar, umutla ve iyimserlikle gözlerinin içine baktığımız, ülkemizin geleceği olan emanetlerimiz. Şunu bilmenizi isterim ki bugün bu köyde evlatlarımızla birlikte şu zili çalmak onlar kadar bizleri de mutlu etti. Onların önce sağlıklı olmaları ve sonra da iyi bir eğitim almaları için elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. En kısa zamanda sınıflarımızın dolması, okul bahçelerinin cıvıldaması, hasretin tamamen ortadan kalkması temennilerimle, yeni yarıyılın bütün öğrenci ve öğretmenlerime hayırlı olmasını diliyorum" dedi.