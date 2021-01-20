Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Bakan Koca açıkladı! İşte Koronavirüs aşı sıralaması

Öğretmenler ne zaman korona aşısı olacak? Sorusu merak konusu oldu. Çin'den Türkiye'ye gelen Sinovac aşısı öncelikli olarak uygulanmaya başlayacak. Peki, Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Bakan Koca açıkladı! İşte Koronavirüs aşı sıralaması

Çin tarafından üretilen Sinovac adlı aşının Türkiye'ye gelmesinin ardından 14 günlük süren testin sonunda öncelikle sağlık çalışanlarına yapıldı. Bakanlık korona aşısının öncelik sıralamasına göre yapılacağını duyurdu. Peki, öğretmenler ne zaman korona aşısı olacak? İşte Koronavirüs aşı sıralaması

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

1 milyondan fazla sağlık çalışanının aşılama sürecini tamamlayan Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü bireyler ile sürece devam edecek. 2'nci aşamada yer alan öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevlerdeki Kişiler, Zabıta, Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı ve Cezaevlerinde çalışan kişilerin aşılama işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde aşılanacak.