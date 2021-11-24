Öğretmenler mini konserle eğlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretmenler mini konserle eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğretmenler mini konserle eğlendi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğretmenler mini konserle eğlendi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğretmenler mini konserle eğlendi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mini bir konser düzenlendi. Kapalı alanda düzenlenen konsere çok sayıda öğretmen ile ailesi katıldı. Sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik eden öğretmenler, gönüllerince eğlendi. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden konserde sanatçılar birbirinden güzel şarkı ve türküler seslendirdi. - ŞANLIURFA

Öğretmenler mini konserle eğlendi

Öğretmenler mini konserle eğlendi

Öğretmenler mini konserle eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title