Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mesleki çalışma programı, 24-28 Ağustos arasında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla okullarımızda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA