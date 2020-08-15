Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
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Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
15.08.2020 09:49 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:43

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakanlıktan, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Mesleki çalışma programı, 24-28 Ağustos arasında Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla okullarımızda gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA

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