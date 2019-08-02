Öğretmenler mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını 5-9 Ağustos'ta yapabilecek

Öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularını 5-9 Ağustos'ta yapabilecek.

2.08.2019 17:46
Öğretmenler mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını 5-9 Ağustos'ta yapabilecek

Öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularını 5-9 Ağustos'ta yapabilecek.

Kaynak: Dunya.com

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