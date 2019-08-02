Öğretmenler mazerete bağlı yer değişikliği başvurularını 5-9 Ağustos'ta yapabilecek
Öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularını 5-9 Ağustos'ta yapabilecek.
Öğretmenler, aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvurularını 5-9 Ağustos'ta yapabilecek.
Kaynak: Dunya.com
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