Öğretmenler Mardin'i Gezdi

Mardin'de kırsal mahallelerde görev yapan öğretmenler, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan 4 Başlık 7 Adım Projesi kapsamında, Mardin'in kırsal mahallelerinde görev yapan öğretmenlerin şehri tanımaları için "Misafirimiz Öğretmenimiz" sloganıyla gezi programı düzenledi.

Öğretmenler, gezi programıyla Mardin'in tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da geziye katılan Derik Kovanlı Samsung İlkokulu ve Kovanlı Samsung Ortaokulu öğretmenlerini makamında kabul ederek, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman adına çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmenler, program kapsamında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Fatih Başak'la da bir araya geldi.