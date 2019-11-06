Öğretmenler Kupası'nda Yarı Final Heyecanı Yaşanıyor

06.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:21

10 farklı ilin potada mücadelesine sahne olan organizasyon, parke üzerinde seyir zevki yüksek müsabakalara sahne oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla 4 farklı branşta gerçekleştirilen Türkiye Öğretmenler Kupası'nda il şampiyonalarının ardından yarı final heyecanı yaşanıyor. 3x3 basketbol branşında 10 farklı ilden 40'ın üzerinde öğretmenin parke üzerinde yerini aldığı organizasyonda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, şampiyon takımların temsilcilerini müsabakalarda yalnız bırakmadı. Hakkari, Batman, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Mardin, Şırnak Siirt ve Gaziantep il şampiyonlarının Türkiye finallerini hedeflediği müsabakalar, 2 gün boyunca İbrahimli Spor Merkezi'nde devam edecek.

TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

Türkiye Öğretmenler Kupası Basketbol 3x3 yarı final müsabakalarının açılış seremonisinde katılımcı öğretmen ve öğrencileri seslenen Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, "Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Öğretmenler Kupası Basketbol 3x3 yarı final müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İl şampiyonalarını başarıyla tamamlayan ve bugün final hedefiyle parke üzerinde yerini alan tüm değerli öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Şehitkamil Belediyemiz, her zaman olduğu gibi bu organizasyonda da en büyük destekçimiz Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve değerli çalışma arkadaşlarına, spor organizasyonlarına verdikleri büyük desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Katılımcı tüm öğretmenlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TESİSLER, GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERLE DEĞER KAZANIYOR

Türkiye Öğretmenler Kupası Basketbol 3x3 yarı final müsabakalarının açılış seremonisi sonrasında Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile organizasyonun ilk hava atışını gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, müsabakalar öncesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"10 il şampiyon takımının potada mücadelesine sahne olacak bu örnek organizasyona İbrahimli Spor Merkezi'mizde ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Öğretmenlerimiz final ve akabinde şampiyonluk için dostça yarışacaklar. Spor tesislerimiz, gerçekleştirilen faaliyetler, yürütülen projelerle değer kazanıyor. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki misafir öğretmenlerimiz, Gaziantep'ten güzel anılarla memleketlerine dönerler. Bakanlığımızın bu örmek uygulamasını başarıyla koordine eden Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bizleri öğretmenlerimize buluşturdukları için gönülden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum. Organizasyona katılan tüm sporcu öğretmenlerimize başarılar diliyorum."

Kaynak: Bültenler