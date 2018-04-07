Öğretmenler Köy Okuluna Destek İçin Koro Kurdu

Samsun'da Özel Bil Koleji'nde görev yapan kadın öğretmenler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kardeş okul olarak belirledikleri köy okuluna katkı sağlamak amacıyla Türk Halk Müziği Korosu oluşturdu.

Bil Koleji Genel Müdürü İnci Gülizar Bayramkaya, okuldaki bütün kadın öğretmenlerin katkısıyla hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında belirledikleri köy okuluna katkı sağlamak amacıyla sahneye çıktıklarını söyledi.

Okulun müzik öğretmeni Serdar Sonkaya'nın öncülüğünde Türk Halk Müziği Kadın Korosu oluşturduklarını anlatan Bayramkaya, şöyle konuştu:

"Okulumuzda görev yapan 12 kadın öğretmen ile 7 aydır koro çalışması yürütüyoruz. Tamamen kendi imkanlarımızla amatör bir ruhla hazırlandığımız koro çalışmalarının ardından okulumuzda velilerimizin karşısına çıktık. Daha önce de söz konusu okula destek vermek için çeşitli sosyokültürel faaliyetlerimiz olmuştu. Bu kez de Türk Halk Müziği Korosu olarak sahneye çıktık. Elde ettiğimiz yardım ve bağışları köy okulumuz için kullanacağız."

Bayramkaya, önümüzdeki günlerde koronun başka konserler de vereceğini kaydetti.