Öğretmenler, köy köy dolaşıp evde kalan öğrencilerine kitap dağıttı
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Koronavirüs, Süloğlu, Güncel

Öğretmenler, köy köy dolaşıp evde kalan öğrencilerine kitap dağıttı

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu'nun köylerde yaşayan taşımalı öğrencileri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinde uzaktan eğitim görürken, okuma kitaplarının bittiğini belirterek, öğretmenlerini telefonla arayıp, mesaj atarak kitap istedi.

04.04.2020 08:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:48
Öğretmenler, köy köy dolaşıp evde kalan öğrencilerine kitap dağıttı

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu'nun köylerde yaşayan taşımalı öğrencileri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinde uzaktan eğitim görürken, okuma kitaplarının bittiğini belirterek, öğretmenlerini telefonla arayıp, mesaj atarak kitap istedi. Öğrencilerin talebi üzerine okulun bir grup gönüllü öğretmeni okul kütüphanesinden aldığı kitapları köy köy dolaşarak, öğrencilere tek tek teslim etti. Kitaplarına kavuşan öğrenciler ise büyük mutluluk yaşadı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 'evde kal' uyarısının ardından Türkiye genelinde okullara ara verilip öğrencilere, evlerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) üzerinden eğitim verilmeye devam ediliyor. Edirne'nin Süloğlu ilçesinde taşımalı eğitimin verildiği Cumhuriyet Ortaokulu'nun köylerde yaşayan öğrencileri, evlerinden eğitimlerini sürdürürken, uzaktan ders yaptığı öğretmenlerine okuma kitaplarının bittiğini bildirip, telefonla ve attıkları mesajlarla kendilerine kitap getirmelerini istedi.

KAYMAKAMLIK DESTEK VERDİ, KİTAPLAR DEZENFEKTE EDİLDİKöylerdeki öğrencilerin kitap isteğine kayıtsız kalmayan öğretmenler, 30 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası'nda çocuklar için harekete geçti. Okul yönetimi, öğrencilerin talebini Süloğlu Kaymakamlığı'na iletti. Kaymakamlığın izin vermesi üzerine okul müdürü Nilgün İncik, Türkçe öğretmeni Elif Gökçe, matematik öğretmeni Emre Selvi, sosyal bilimler öğretmeni Ebru Çağlayan, okulun kütüphanesinden öğrencilere dağıtılacakları kitapları koronavirüs salgını nedeniyle tek tek dezenfekte etti.'EVDE KALDIKLARI SÜREYİ KİTAP OKUYARAK DEĞERLENDİRMELERİNİ İSTEDİK'Süloğlu Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Nilgün İncik, taşımalı eğitim kapsamında okullarında koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen süreçte öğrencilerinin kendilerine ulaşarak kitap talebinde bulunduklarını söyledi. İncik, "Bizler öğrencilerimizin bu isteklerinden yola çıkarak öğretmen arkadaşlarımızla karar verdik, okulumuzda yeterli sayıda bulunan kitapları dezenfekte edip öğrencilerimizin köylerine ulaşarak onlara bu kitapları verip evde kalmalarını, evde kaldıkları bu süreyi de kitap okuyarak değerlendirmelerini istedik. Öğretmen arkadaşlarım da zaten bu süreçte dezenfektan işlemlerini yaptılar. Köylere giderek öğrencilerimize ulaşacağız ve onlara, 'evde kalın, kitap okuyun, verimli zaman geçirin' diyeceğiz" dedi.'KÜTÜPHANE HAFTASI'NDA KİTAPSIZ BIRAKMAK İSTEMEDİK'Türkçe öğretmeni Elif Gökçe, uzaktan eğitim verdiği öğrencilerin kendisinden kitap talebinde bulunduğunu belirterek, özellikle Kütüphane Haftası'nda onlara kitap götürmeye karar verdiklerini söyledi. Gökçe, "Öğrencilerimizin talebi üzerine biz de arkadaşlarımızla bir gönüllü ekip oluşturduk. Okula geldik, kitaplarımızı aldık ve öğrencilerimize dağıtıyoruz. Aynı zamanda bu süreçte bizi görmüyorlardı, bu anlamda da psikolojik bir etkisinin olacağını düşünüyorum" diye konuştu.'ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPIYORUZ'Matematik öğretmeni Emre Selvi öğrencilerin talep ettikleri kitapları götürerek hem kitapsız kalmamalarını, hem de bu süreçte evde kaliteli zaman geçirmelerini hedeflediklerini belirtti. Selvi, "Öğrencilerimiz bizden kitap talep ettiler biz de öğrencilerimizin istekleri doğrultusunda kitaplarımızı ayarladık ve tek tek köylere götürüp öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde hem kitap okumalarını hem de evden çıkmamalarını sağlayacağız" diye konuştu.Sosyal bilimler öğretmeni Ebru Çağlayan ise öğrencileri için gönüllü olarak üzerlerine düşen görevi yaptıklarını belirterek, "Kitap okuma konusunda çocuklarımızdan çok sayıda dönüş aldık. Birçoğu bizi aradı ve mesaj attı. Biz de bu konuda çocuklara karşı duyarsız kalmak istemedik. Okulda kütüphanemizdeki kitapları ayarladık. Onları temizledik ve şimdi de çocuklarımıza dağıtacağız. Bir öğretmen olarak üzerimize düşen görev buydu, biz de onu yaptık" diye konuştu.KÖY KÖY DOLAŞIP KİTAP DAĞITTILAROkul kütüphanesinde kitap dağıtılacak öğrencilerin isimleri ve yaşadıkları köy köy tespit edildikten sonra, kitapları araçlarına koyan okul müdürü Nilgün İncik, öğretmenler Elif Gökçe, Emre Selvi ve Ebru Çağlayan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi de dikkate alarak, öğrencilerin bulunduğu köylere yola çıktı. Salgın karşısında koruyucu tedbirleri alan öğretmenler, özellikle ulaşımda sıkıntı yaşayan köylerdeki öğrencilerin ayağına giderek kitapları evlerinde tek tek teslim etti. Öğretmenlerini karşılarında gören öğrenciler, hem kitaplara kavuşmanın hem de öğretmenlerini yeniden görmenin mutluluğunu yaşadı. Öğretmenler, kitapları teslim ettiği öğrencilere, okumalarını ve mutlaka evde kalmalarını istedi. Veliler de kendilerini yalnız bırakmayan öğretmenlere teşekkür etti.'ÖĞRETMENLERİMİZE MİNNETTARIZ'Süloğlu'nun Keremattin köyünde yaşayan ve öğretmenlerinin kitabını evinde teslim ettiği Ceren Dilgin, büyük mutluluk yaşadı. Dilgin, "Kendi kitaplarımı okuyup bitirdim şimdi yeni kitapları getirdi öğretmenlerim. Bu kitaplara başlayacağım, sanırım 4 haftada bunları okurum. Kendime bir hedef belirledim her gün 150 sayfa kitap okuyorum. Bunların dışında öğretmenlerimin verdiği ödevler var onları yapıyorum. Projeler var onlarla uğraşıyorum. EBA TV'den de sabahları ders işliyorum. Bazı derslerde zorlansam da sıkı çalıştığım için şu an daha iyiyim" dedi.Öğretmenlerin getirdiği kitapları alan kızının mutluluğuna tanık olan Güvenç Dilgin, "Hem Türkiye hem de dünya için zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte öğretmenlerimizin yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın bu süreçte okuyacakları kitapların ayağımıza kadar getirilmesi gerçekten çok güzel bir durum. Öğretmenlerimize çok minnettarız. Çocuklarımızın evde kaldığı süreçte takıldıkları her konuda yardımcı oluyorlar, geri dönüş yapıp takip ediyorlar" dedi.Velilerden Ecem Ata, çocuklarının evden çıkmadığını belirterek, "Çocuklarımız hiçbir yere çıkmıyorlar. Dolayısıyla evde sıkıldılar. Bu süreçte de kitaplarımız bitti, hocalarımızla iletişime geçtik. İhtiyacımız olduğunu söyledik. Hocalarımız da sağ olsun kapımıza kadar getirdiler" diye konuştu.'ÖĞRETMENLERE MESAJ YOLLADIK, HEMEN GETİRDİLER'Büyük Gerdelli köyünde yaşayan öğrenci Şeyma Aykaç, evde elinden geldiği kadar derslerine çalıştıklarını belirterek, "Konu tekrarı yapıyoruz. Okuduğum kitapları bitmişti ben de kitap istedim. Hocalara mesaj yolladım. Onlar da getirdiler. Daha çok macera, roman tarzı kitapları istedim" dedi.Eğitimlerine evde devam ettiklerini fakat okulu çok özlediklerini söyleyen Hazal Ardagal, "Evde de eğitime devam ediyoruz ama okulda olduğu gibi olmuyor tabii ki. İstediğimiz soruyu soramıyoruz, sadece izleyebiliyoruz. Okulda olsaydık daha güzel olurdu" dedi.

Öğretmenler, gün boyu öğrencilerin istediği itapları dağıtıp, koronavirüs salgınına karşı uyarıp, evde kalarak kitaplarını okumalarını ve derslerine çalışmalarını istedi.


Kaynak: DHA

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