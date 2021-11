Öğretmenler konvoy oluşturdu

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Bağcılar'da Öğretmenler Günü konvoyu

Bağcılar'ı baştan başa dolaşan öğretmenler hem halkı selamladı hem de ilçeyi daha iyi tanıma imkanı buldu. Bunun yanında bugüne özel program, konser ve fidan dikimi de yapıldı.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Bağcılar'da bir dizi etkinlikle kutlanıyor. Bu amaçla öncelikle Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda, ilçede görev yapan emekli ve stajyer öğretmenlerden oluşan bine yakın öğretmenin ailesiyle katıldığı özel bir program düzenlendi.

Açılış konuşmasında 15 Temmuz vurgusu yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "15 Temmuz'la birlikte şunu gördük ki sadece zeki öğrencileri meslek sahibi yapmak, onları bir yere getirmek eğitim ve öğretimle alakalı değil. Bu zeki öğrencileri yetiştirirken vatanına, milletine, dinine, örfüne ve kültürüne bağlı nesil yetiştirmeniz gerekiyor. Sizlerden ricam çocuklara vatan millet sevgisini de mutlaka öğretelim" dedi.

Eğitim birinci önceliğimiz

Öğretmenlerin toplumu şekillendiren sanatkarlar olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Çocuklardaki sevginin aileden sonra öğretmenden geldiğini ve o güzelliğin topluma yansıdığına şahitlik ediyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak her kese ve her kesime hizmet ederken eğitim camiamızı her zaman birinci önceliklerimizin içerisinde tutmaya gayret ediyoruz. İmkanlarımız olabilir, çok güzel eserler yapabilirsiniz ama sosyal ve kültürel toplumu oluşturamazsınız bunların hiçbir değeri olamaz. Bu ülkede bir daha 15 Temmuzları yaşamak istemiyorsak hep birlikte vatanına, milletine, ezanına faydalı inançlı nesilleri yetiştirmek zorundayız" diye konuştu.

Öğretmenlik edep kaynağıdır

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise meslektaşlarına "Öğretmenlik edep kaynağıdır. Biz cemiyete örnek gençlere örnek olmak zorundayız. Ayıplardan uzak durmalı her hareketin edep dahilinde olduğunu bilmeliyiz. Ahlaklı ve fazıl olan bir nesil ancak ahlaklı bir toplumla mümkündür. Bunu inşa edecek öncelikle siz değerli öğretmenlersiniz" şeklinde seslendi. AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de öğretmenlerin gününü kutladı.

İçimde tarifsiz bir boşluk var

Öğretmenler adına söz alan emekli öğretmen Adalet Doğay da duygularını "24 yıl bu mesleği icra ettim sabırla yerine getirdim. Şu anda içimde tarifsiz bir boşluk var kendimi kötü hissediyorum. İçim cız ediyor ama her şeyi de yerinde bırakmak gerekiyor. Öğretmenler bir bireyin büyümesine ve kişiliğinin oluşumuna şahitlik ediyor" şeklinde dile getirdi.

Aday öğretmenler yemin etti

Konuşmaların ardandan emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgeleri verildi. Ardından ise aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Açılan Türk Bayrağı etrafında toplanan aday öğretmenler yeni başlayacakları kutsal görev öncesi hep bir ağızdan yemin etti. Dart ve okçuluk turnuvalarında derece alan öğretmenlerin de ödüllendirildiği gece Öğretmenler Korosu'nun müzik dinletisiyle sona erdi.

Öğretmenler halkı selamladılar

Etkinlikler kapsamında ilçede göreve yeni başlayan öğretmenler araçlarla konvoy oluşturdu. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'ndan hareket eden konvoy, ilçeyi dolaştı. Bu vesileyle ilçeyi daha çok tanıma fırsatı bulan öğretmenler vatandaşları da selamladı. Öğretmenleri yalnız bırakmayan Çağırıcı da konvoydaki araçlardan birini kullandı. Coşkulu konvoya yoldaki diğer sürücüler de korna çalarak bu coşkuya eşlik etti.

Fidan dikimi yaptılar

Öte yandan Bağcılar Öğretmenevi'nin bahçesine hatıra amaçlı fidan dikimi yapıldı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet