Öğretmenler konserde eğlenerek stres attı

24.11.2019 22:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:28

Ağrı'da 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla sahne alan O Ses Türkiye Şampiyonu Dodan Özer ve Alpaslan Adsay, şarkılarla öğretmenleri eğlendirdi.

Ağrı Belediyesince 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kentte görevli öğretmenler için O Ses Türkiye Şampiyonu Dodan Özer ve O Ses Türkiye Yarışması yarı finalisti Alpaslan Adsay'ın katılımıyla konser düzenledi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki düzenlenen konser, Ağrılı sanatçı Alpaslan Adsay'ın sahne almasıyla başladı.

Birbirinden güzel şarkıları seslendiren Adsay, öğretmenlere keyifli anlar yaşattı.

Adsay'ın ardından sahneye çıkan Dodan üzer, yorumladığı hareketli ve coşkulu müziklerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Öğretmen ve katılımcıların şarkılara eşlik etmesiyle ortaya güzel görüntüler çıktı. Hareketli Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken öğretmenler, stres atarak gönüllerince eğlendi.

Öğretmenlerden Gökhan Güllü AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserden çok keyif aldıklarını ve arkadaşlarıyla eğlenip stres attığını söyledi.

Etkinlikten dolayı Ağrı Valisi Süleyman Elban ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'a teşekkür eden Güllü, "Şimdiye kadar Dodan'ı hiç duymamıştım ama bundan sonra en favori sanatçılarımdan biri olacaktır. Mükemmel derecede eğlendik." dedi.

Konsere, Ağrı Valisi Elban, Belediye Başkanı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA