Öğretmenler Kendini Geliştiriyor

Kütahya'daki okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik Gelişim Eylem Planı (DÖGEP) projesi kapsamında konferans, sunum ve panelden oluşan programların farklı konu ve konuklarla 6 ay süreyle devam edeceği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Eylem Planı (DÖGEP) projesi kapsamında, Ekim, Kasım, Aralık, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan; il merkez ve ilçeleri Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüklerine bağlı okullarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik, konferans, sunum ve panelden oluşan programlar farklı konu ve konuklarla 6 ay süreyle devam edecek.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Eylem Planının Ekim ayı faaliyetleri il Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Evliya Çelebi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ahteri İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü koordinatörlüğünde il merkezinde görev yapan Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Programda öğretmenlik mesleğinin vazgeçilmezlerinden olan sevgi, şefkat, merhamet, saygı, azim, kararlılık, sabır, sebat ve fedakarlık değerleri ve kavramları müzakere edildi.(EFE) - KÜTAHYA