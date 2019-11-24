Öğretmenler, kendi günlerini halay çekerek kutladı

24.11.2019 22:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 22:59

Diyarbakır Radikal Okulları'nın organize ettiği etkinliğe katılan öğretmenler, Öğretmenler Günü'nü kutladı.



Diyarbakır Radikal Okulları'nın organize ettiği etkinliğe katılan öğretmenler, halay çekerek Öğretmenler Günü'nü kutlarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Gecede sahne alan öğretmenler şarkılar söyledi, halay çekti. Bir restoranda düzenlenen etkinliğe okulda görev yapan öğretmenler ve çalışanlar katıldı. Yemekli ve müzikli etkinliğe katılan öğretmenler, gönüllerince eğlenerek stres atarak keyifli anlar yaşadı. Gecenin sonunda okul yönetimi tarafından öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.



Yaklaşık 30 yıldır öğretmenli mesleğini icra ettiğini aktaran Radikal Okulları Genel Müdürü Lokman Yetiz, Türkiye'deki bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Yetiz, "Nasip olursa 2020'de bu meslekte 30'uncu yılımı kutlayacağım, bu mesleği kendi hayalimdeki meslek olmasa da iyi ki bu mesleği seçmişim. Ben insanların meslek seçtiğine inanıyorum, meslek insanı seçmiyor, çok değerli öğrenciler yetiştirdiğim için ve karşımda böyle bir ailenin bireyi olmanın da gururunu yaşıyorum. İnşallah onlarda en güzel şekilde dünyaya meydan okuyan öğrenciler yetiştireceklerine inanıyorum. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Radikal Ailesi bir araya geldi, hem kurs merkezlerimiz hem de okullarımız böyle bir beraberliğe sebep oldukları için de yönetim kurulu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bizi bir araya getirdiler. Böyle anlamlı bir günde beraber olmanın meslektaş beraberliği, sevgisi bizi bir araya getiriyor. Böyle günler sosyal değerlerimizi de ön plana çıkartıyor. Çünkü öğretmenler insanların değerini ve farklılıklarını tanıdıkça görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Biz böyle günlerde de kendi farklılıklarımızın farkına varıyoruz, çok güzel bir algı oluşturuyoruz, inşallah bütün topluma bu şekilde kurumsal kültüre sahip olmalarını da dilerim. Türkiye'deki bütün değerli öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum, ayrıca bu güzel günün anlamını çok daha anlamlaştıran ulu önder Atatürk'e de en içten saygılarımızı ve minnettarlığımızı ifade ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA