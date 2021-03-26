Öğretmenler kar nedeniyle yolda kaldı
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Öğretmenler kar nedeniyle yolda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Öğretmenler kar nedeniyle yolda kaldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köyde görevli öğretmenler kar engeline takıldı.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köyde görevli öğretmenler kar engeline takıldı. Servisleri yolda kalan öğretmenler kendi imkanlarıyla aracı kurtardı.

Çorum'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları sonrasında kar yağışı etkili oldu. Sıcaklığın gündüz 2, gece ise eksi 3'e kadar düştüğü Sungurlu ilçesinde de her yer beyaz örtüyle kaplandı. Dün akşam itibaren etkisini artıran kar yağışı sonrasında bazı köy yollarında da kar birikintileri oluşurken ulaşımda da zorluklar yaşandı.

Sabahın erken saatlerinde okula gitmek için yola çıkan öğretmenleri taşıyan servis aracı yolda kaldı. Servisten inen öğretmenler, kara saplanan aracı iterek kurtarırken okula ulaşmayı da başardı. - ÇORUM

Öğretmenler kar nedeniyle yolda kaldı
Öğretmenler kar nedeniyle yolda kaldı
Öğretmenler kar nedeniyle yolda kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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