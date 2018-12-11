Öğretmenler Kahve Telvesini Resme Dönüştürdü

İzmir'de atık malzemelerin eğitimde değerlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmenlere kahve telvesinden resim yapma eğitimi verildi.

Eğitim Bilişim Ağı İzmir İçerik Geliştirme Ekibi tarafından hazırlanan etkinliğe farklı branşlardan 15 öğretmen katıldı.

Öğretmenler atık haldeki kahve telvelerini yaptıkları resimlerde boya malzemesi olarak kullandı. Kağıtlar, telve sulandırılarak farklı tonlarda elde edilen renklerle boyandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Büküm, 2017 yılından bu yana bilişim teknolojileri konusunda her hafta eğitim programları düzenlediklerini belirterek, bu programlara öğretmen ve öğrencilerin katıldığını aktardı.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla atık malzemelerin değerlendirileceği bir içerik hazırladıklarını kaydeden Büküm, "Öğrencilerde ve öğretmenlerde atık malzemelerin kullanılarak düşük maliyetli, teknolojinin de işin içinde olduğu üretimler yapılabileceği hakkında farkındalık oluşturmak istedik. Bu kapsamda atık olarak görülen kahve telvesini sanatın içine kattık. Yapılan resimler bilgisayara aktarıldı. Özel bir eğitim programı resimdeki figürlerin çizilişini anlatan bir video hazırladı. Bu videolar öğrencilere izletilecek. Öğretmenlerimiz okullarda öğürencilerine bu yönde çalışmalar yapabilecek." ifadelerini kullandı.