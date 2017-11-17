Öğretmenler Kahta Gençlik Merkezini Ziyareti Etti

Kahta ilçesinde görev yapan öğretmenler, Gençlik Merkezinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.





İlçeye atanan 50 öğretmen, Kahta Gençlik Merkezini ziyaret etti.



Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, etkinlikte yaptığı konuşmada, gençlik merkezlerinin geçmişinin birkaç yılla sınırlı olmasına karşın, Türkiye'de başarı sırasında olması gereken yerin daha üstünde olduğunu söyledi.





Merkezde çok çeşitli alanlarda kurslar düzenlendiğini dile getiren Bulut, şunları kaydetti:





"Gençlerimizin burayı ikinci evi olarak görmelerini istiyoruz. Bir aile ortamında toplumun gelişmesi, değerlerimizin yaşatılması, vatan ve milletine, atasına saygılı bireyler olarak yetişmesini amacında mücadele veriyoruz.