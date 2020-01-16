Öğretmenler İlkyardım tatbikatı yaptı

16.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:08

Özel Beşköprü Kreş ve Gündüz Bakımevi Kurucusu Uğraş DEDE" Öğretmenlerimizin ilkyardımcı olmaları kurumumuzda önem arz etmektedir. Eğitim öğretimimizin yanı sıra en önemli önceliğimiz çocuklarımızın güvenliğidir. Biz çocuklarımızın güvenliği ile ilgili elimizden gelen tüm tedbirleri almış olmak istiyoruz. Keşkeler fayda getirmiyor maalesef. Almış olduğumuz ilk yardım eğitimimizi çocuklarımızın aileleriyle de paylaşmak için kurumumuz içinde seminerler düzenleyeceğiz. Sonuçta riskler her yerde ve biz çocuklarımızı çok seviyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler