Öğretmenler ilk iftar sonrası aşı için sıraya girdi
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Öğretmenler ilk iftar sonrası aşı için sıraya girdi

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Öğretmenler ilk iftar sonrası aşı için sıraya girdi

Aşı randevusunun verilmesiyle birlikte öğretmenler ilk iftar sonrasında aşı için sıraya girdi.

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Aşı randevusunun verilmesiyle birlikte öğretmenler ilk iftar sonrasında aşı için sıraya girdi.

Köy öğretmenlerinin ardından aşılanmaya başlayan öğretmenler ve okul çalışanları Covid-19 aşı uygulamasına tanımlandı. Ramazan'ın ilk iftarının ardından Adıyaman'da öğretmenler aşı olmak için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sıraya girdi.

Birçok öğretmen oruç olduğu için aşıyı iftardan sonra yaptırdı. Aşı olacak öğretmenler hastanenin aşı odalarında yoğunluk oluşturdu. - ADIYAMAN

Öğretmenler ilk iftar sonrası aşı için sıraya girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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