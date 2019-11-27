Öğretmenler, ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı yaptı

27.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:18

DİYARBAKIR'ın sarp kayalıklara, kaynak suyuna ve doğal güzelliklere sahip Çermik ilçesinde 35 öğretmen, milli dağcılar eşliğinde ilçenin tanıtımı için kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

Coğrafi yapısı nedeniyle birçok doğal kaya tırmanış parkuruna sahip Çermik ilçesinde dağcılık sporuna ve ilçenin tanıtımını yönelik çalışmalar başlatıldı. Çermik Kaymakamı Nazlı Demir'in öncülüğünde başlatılan çalışmalarla, bölgenin kaya tırmanışı açısından ilçenin var olan potansiyeli ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak: DHA