Öğretmenler için yeni eğitim öğretim yılı, mesleki çalışma programıyla başladı
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Öğretmenler için yeni eğitim öğretim yılı, mesleki çalışma programıyla başladı

ÖĞRETMENLER ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılı, bugün Mesleki Çalışma Programıyla başladı.

Öğretmenler için yeni eğitim öğretim yılı, mesleki çalışma programıyla başladı
24.08.2020 12:56 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:01
ÖĞRETMENLER ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılı, bugün Mesleki Çalışma Programıyla başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm okullarda EBA üzerinden gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla programa katıldı. Okullarda alınacak önlemler, öğretmen ve idarecilere bir kez daha hatırlatıldı.

Okulların koridorlarına, sınıflarına, tuvaletler gibi görünür noktalarına Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tedbirlerle ilgili afişler asıldı. Girişteki güvenlik görevlileri okula gelen herkesin ateşini ölçerek deftere kaydediyor. Kapının girişine koyulan dezenfektanların kullanımı sağlanıyor. Maskelerini değiştirmek isteyenlere yeni maske veriliyor. Ayrıca okullardaki toplantı alanlarında Covid-19 tedbirleri konusunda gerekli tüm sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri alındı. Ayrıca 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde fiziki temasın engellenmesi için de birtakım önlemler alındı. Okulların yüz yüze eğitime geçmeden önce "Okulum Temiz" sertifikasını almaları gerekiyor.

BAKAN SELÇUK AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için geri sayım sürerken, okul yöneticileri ve tüm öğretmenler son hazırlıklar için bugün okullardaydı. Bakan Selçuk'un EBA üzerinden gerçekleştirdiği açılış konuşmasıyla başlayan programda ilk ders, korona virüs salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar oldu. Selçuk, "En bereketli yağmurlar, kararan bulutlardan sonra gelir. Çocuklarımızın tekrar okullarına dönebilmesi ve sağlıklı bir şekilde eğitim alabilmesi için çabalıyoruz. Kronik hastalığı bulunan ya da 60 yaşının üzerinde bulunan öğretmenlerimizin hepsi ile ilgili bilgiye sahibiz. Bu öğretmenlerimizin en az riskle mesleki faaliyetlerini yürütebilmeleri için imkanlarımızı seferber ederek tüm kolaylıkları sağlayacağız" dedi.

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ: EN İYİ KOŞULLARI 21 EYLÜL'E KADAR OLUŞTURMUŞ OLACAĞIZMesleki Çalışma Programı kapsamında okullara ziyarette bulunan ve hazırlıkları kontrol eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı 21 Eylül'e kadar hazırlıkların tamamlanacağı söyledi. Titizlikle yürütülen bir süreç içinde olduklarını ifade eden Yazıcı, "Bakanlığımızın ortaya koyduğu 'Okulum Temiz' standartları içerisinde. Eğitim kurumlarındaki hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol kapsamındaki bütünlüğü gösteriyor. Bütün okullarımız aynı standartları sağlamak için çalışıyorlar. Bakanlığımız da bununla ilgili olarak diğer alt yapı desteklerini sürekli sağlıyor. Umarım en iyi koşulları 21 Eylül'e kadar zaten oluşturmuş olacağız. Ortak duyarlılığımızla okullarımızı açma çabamız devam edecek" diye konuştu.

DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARIMIZ İÇİN YENİ DÖNEM 31 AĞUSTOS'TA BAŞLIYORDestekleme ve Yetiştirme Kursları hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Destekleme yetiştirme kurslarımızın yaz dönemi 28 Ağustos'ta sona erecek. 31 Ağustos'ta yeni dönem başlıyor. Bu bağlamda öğrenci ve velilerimiz için bilgilendirici olması açısından, öğrencilerimiz 26 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında ders ve öğretmen seçimi yapmak suretiyle destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuracaklar. Sadece 8 ve 12'nci sınıflar için. Yani farklı bir üst eğitime geçecek öğrencilerimiz için olacak. Açıköğretim öğrencilerimiz de bu kurslardan faydalanabiliyorlar. Açıköğretim şifreleri ya da e-devlet şifreleri ile başvurabilirler. Bütün halk eğitim merkezlerimiz onlara bu kurs imkanlarını sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.

"YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURABİLİR"

LGS sınav sonuçlarına göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için bir komisyon kurulduğunu ifade eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "LGS süreci şu anda yeni bir boyutta. Bugün itibariyle hiçbir yere yerleşmemiş olan öğrencilerimizin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru süreci. Buralarda oluşturduğumuz öğrenci yerleştirme komisyonlarına başvuru alıyoruz. Bu da 24-25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek. 26 Ağustos'un bitiminde bütün değerlendirmeler yapılacak ve 28 Ağustos'ta sonuçlar ilan edilecek" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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