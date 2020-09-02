Öğretmenler için Dijital Dönüşüm Programı Dijital Sertifika Töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Google iş birliğinde düzenlenen Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı kapsamında yaklaşık 128 bin öğretmenin eğitim aldığını ve dijital becerilerinin gelişmesi konusunda büyük mesafe katettiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Google iş birliğinde düzenlenen Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı kapsamında yaklaşık 128 bin öğretmenin eğitim aldığını ve dijital becerilerinin gelişmesi konusunda büyük mesafe katettiğini belirtti.

Selçuk, MEB Başöğretmen Salonu'nda, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Google iş birliğinde düzenlenen Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı'nın Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı. Selçuk, öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için Google ile iş birliği içinde dijital dönüşüm programını hızlı şekilde sürdürmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öğretmenlerin bu konularda yetişmesinin önemini vurgulayan Selçuk, "Öğretmenimizin birikimi, Türkiye'nin birikimidir. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceği, öğretmenimizin birikimiyle doğrudan doğruya alakalıdır." dedi.

Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çevrimiçi eğitimler düzenlediklerini anlatarak, "Salgın döneminde özellikle çevrimiçi eğitimler düzenleyerek, 896 bin öğretmenimizin bireysel gelişimine katkı sağladık. Bu bir dünya rekoru aslında. Yani bu kadar sürede 896 bin öğretmeni bu tür eğitimlerden geçirmek, sertifikalar vermek gerçekten büyük bir hikaye diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaklaşık 128 bin öğretmenimiz eğitim aldı"

Program kapsamında bir eğitim kitabı da hazırlandığını bildiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu kitapla beraber işin somuta nasıl dönüşeceği, öğrenme yönetim sistemleriyle nasıl destekleneceği ve bunun öğretmenden öğrenciye nasıl aktarılacağı konusuna ilişkin de somut çalışmalar mevcut. Yani sadece yol haritasından söz etmiyoruz. Google ile beraber yaptığımız bu iş birliğinde yaklaşık 128 bin öğretmenimiz eğitim aldılar ve bu eğitimle beraber dijital becerilerinin gelişmesi konusunda büyük bir mesafe katettiler."

Google ile iş birliği kapsamında yeni mesleki gelişim programlarının da belirlendiğine dikkati çeken Selçuk, şunları söyledi:

"Google Türkiye ile 'Yapay Zeka Uzmanlığı' bunlardan biri. Artık Milli Eğitim Bakanlığının bütün iş ve işlemlerinin yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli bir perspektife sahip olması bizim yeni normalimiz. Bütün süreçlerde veriye dayalı yönetim ve çözümlemeler yapmak, bizim için artık sıradanlaşmaya başladı. 'Veri Analizi Uzmanlığı' ve 'İnternet Güvenliği' de bizim açımızdan çok önemli bir konu. Çünkü bu alanlarda derinleşirken, bir taraftan risklerle de karşı karşıyayız ve o riskleri nasıl yöneteceğimiz konusunda ciddi bir altyapı oluşturuyoruz."

"Google ile beraber bir aile hattı oluşturduk"

Selçuk, teknolojinin doğru, yerinde ve zamanında kullanımının önemine işaret ederek, "Bu çerçevede de Google ile beraber bir aile hattı oluşturduk. Bu hat vasıtasıyla da internet güvenliği konusunda ailelerin çocuklarına rehberlik edebilmelerini kolaylaştıracağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Yapay zeka, veri analizi, internet güvenliği gibi konuların öğretmenlerin günlük işleri haline geldiğine dikkati çeken Selçuk, eğitim sürecinin dijital becerilerle desteklenmesinin öneminin salgın döneminde daha iyi anlaşıldığının altını çizdi.

Selçuk, öğretmenlerin, dijital çağa doğan çocuklara daha iyi rehberlik edebilmesi için hala yapacaklarının olduğunu ifade ederek, "Önümüzdeki süreç bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü elimizde o kadar çok hizmete hazır proje var ki hemen hayata geçecek çalışmalar bunlar. Bütün bu çalışmalarla beraber, daha dün göreve başlayan öğretmenimizden, yazın çocuklar için ne yapabilirim sorusunu soran öğretmenimizden, bir köy okulunda kendi başına bütün çocukları omuzlayan öğretmenimize kadar dijital becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun çok daha fazlasını yapacağız." diye konuştu.

Çalışmalarda iş birliği yaptıkları kuruluşlara teşekkür eden Selçuk, "Bütün bunlarla hedefimiz, 'güçlü öğretmen, güçlü gelecek'. Bunu öğretmenlerimizle yapacağız. Çünkü biz, öğretmenlerimizle birlikte bir gücüz. Öğretmenlerle beraber bu ülkenin eğitimini, bu ülkenin geleceğini omuzluyoruz ve hep beraber bunu başaracağız." dedi.

"Bu belgeleri kendim almış kadar, daha da fazla seviniyorum"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, konuşmasının ardından sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin isimlerini okuyup sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli öğretmenlerim, bu belgeler, bir sertifika olmanın çok ötesinde bir değer taşıyor. Sizlerle beraber kol kola nasıl girdiğimizi gösteriyor, sizlerle beraber el ele Ziya öğretmen ve meslektaşları fotoğrafını nasıl gösterdiğimizi ortaya koyuyor. Bu belgeleri kendim almış kadar, daha da fazla seviniyorum. Bunların hepsi çocuklar için bir beceri, çocuklar için bir kazanç. Emek verdiniz, vakit ayırdınız, gönüllü olarak çocuklarımıza yazın da katkıda bulundunuz. Hepinize şükran borçluyuz."

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da okul yönetici ve öğretmenlerin değişimi ve dönüşümünü yönetmenin, eğitim sisteminde reform yapmanın temel gücü olduğunu vurguladı.

Programa katılan öğretmenlerin teknolojiyi tüketen değil üreten olma yolunda beceri kazandıklarının altını çizen Boyacı, "Üretmek için önce farkında olmak, sonra bilmek, sonra da yapmak gerekir. Son safhaya kadar geldik." diye konuştu.

Boyacı, program kapsamındaki iş birliğinin gelecek yıl artarak süreceğine inandığını dile getirerek, sürece katkı sunanlara teşekkür etti.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, eğitimcilerin ve çocukların geleceğine yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu proje kapsamında 1 milyon öğretmene ulaşılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerden bazıları törene telekonferans yöntemiyle bağlanarak, mesleki gelişim programına katılmaktan duydukları mutluluğu anlattı.

Öğretmenler İçin Dijital Dönüşüm Programı

MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda, öğretmenlerin dijital yeterliklerinin artırılması amacıyla "Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşımı ile Öğretimi", "Dijital Girişimciliğin Temelleri", "Flutter ile Mobil Uygulama Geliştirme", "Kotlin ile Mobil Uygulama Geliştirme" mesleki gelişim programları hazırlandı.

Bilişim ve teknoloji alanında çağın taleplerine uygun yetkinliklerin kazandırılmasının hedeflendiği akredite mesleki gelişim programlarına 128 bin 135 öğretmen katılırken, 75 bin 396 öğretmen uluslararası akredite sertifika almaya hak kazandı.

Kaynak: AA