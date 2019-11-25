Öğretmenler için Büyükşehir'den konser
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Öğretmenler için Büyükşehir'den konser

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir konser programı düzenlendi.

25.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:11
Öğretmenler için Büyükşehir'den konser

Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, TÜRKÜ-DER Yurttan Türküler Korosu verdi.

24 Kasım dolayısıyla düzenlenen "Malatya Konseri"nde sevilen türküler seslendirildi.

Birbirinden değerli eserlerin icra edildiği konser, dinleyicilerin büyük beğenisini aldı.

Konser programı sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak tarafından,korodaki sanatçılara çiçek takdim edildi.

Kaynak: Bültenler
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