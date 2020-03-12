Öğretmenler için aylık ders saatinin 15 saatte eşitlenmesi talebi
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Eğitim Bir Sen, Memur Sen, Malatya, Güncel

Öğretmenler için aylık ders saatinin 15 saatte eşitlenmesi talebi

Memur Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, öğretmenlerin aylık ders saatinde 15 saatte eşitlenmesi talebi ile ilgili dilekçe kampanyası başlattı.

12.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:34
Öğretmenler için aylık ders saatinin 15 saatte eşitlenmesi talebi

Memur Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, öğretmenlerin aylık ders saatinde 15 saatte eşitlenmesi talebi ile ilgili dilekçe kampanyası başlattı.


Memur Sen Malatya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın "aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde, okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin, atölye ve laboratuar öğretmenlerinin aylık karşılığı girmek zorunda oldukları ders görevlerinin farklı düzenlendiğini kaydetti. Ders saatleri ile ilgili mevzuatın düzeltilmesini isteyen "Eğitim Bir Sen olarak, aylık karşılığı ders yükünün tüm öğretmenler için asgari ders saatinde 15 saat eşitlenmesi için ilgili mevzuatında düzenleme yapılması talebiyle dilekçe kampanyası başlattık" dedi.


Ders ücretleri arasındaki farkın hakkaniyetli olmadığını savunan Söylemez, "Söz konusu hüküm, anayasamızca koruma altına alınan eşitlik ilkesine de aykırılık arz etmektedir. Çağdaş sistemlerde öğretim yükü öğretmenin ders içi ve ders dışı tüm etkinliklerini kapsamakta ve böyle algılanmaktadır. Ülkemiz eğitim sisteminde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın geleneksel, sınıf ortamında verilen, ders kavramına bağlı kaldığı ve öğretim yükünü bu açıdan değerlendirme eğiliminde olduğu görülmektedir. Bulgular, öğretmenlerin derse hazırlık ve ders sonrası değerlendirme gibi ders dışı öğretim yüklerinin gerçekten ağır olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede öğretmenlerin branşlarına göre farklı sürelerde aylık karşılığı ders yükümlülüğüne tabi kılınması eşitsizlik teşkil etmektedir" dedi.


2014 yılında yapılan 19. Milli Eğitim Şurası Genel Kurulu'nda, "Branş ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı girmek zorunda oldukları haftalık ders saatinin 15 ders saati olarak eşitlenmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır" kararı alındığını ancak bugüne kadar uygulanmadığını da hatırlatan Söylemez, "Eğitim Bir Sen olarak, yetkili sendika sıfatıyla aylık karşılığı ders ücretinin 15 saatte eşitlenmesi talebini, 3. dönem toplu sözleşme görüşmelerinden bu yana toplu sözleşme masasına taşıyoruz. Mezkur talebi Kurum İdari Kurulu toplantılarına da taşınarak müzakere ettik. Talebin karşılanması noktasında somut bir adım atılmaması üzerine yasal düzenleme talebiyle dilekçe kampanyası başlatmış bulunmaktayız" şeklinde ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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